برنامج فرصة.. تمويل 5000 حامل مشروع

هبة بريس

أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بأن برنامج فرصة قام، في إطار النسخة الثانية، بتمويل ما لا يقل عن 5000 حامل مشروع، ليصل بذلك إلى 50 في المائة من هدفه المسطر لسنة 2023.

وأبرز بلاغ للوزارة أن تحقيق هذا الإنجاز تطلب تعبئة استثنائية خلال كل مرحلة من مراحل البرنامج، وعلى الخصوص مرحلة توقيع العقود التي عرفت تقدما بشهرين ونصف مقارنة مع المخطط التوقعي للبرنامج، إذ تم توقيع 9000 عقد حتى الآن.

وحسب البلاغ فقد أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، المكلفة بتدبير البرنامج الحكومي فرصة، فاطمة الزهراء عمور، أنه “بفضل التعبئة الشاملة لفرق الشركة المغربية للهندسة السياحية وشركائنا، وبفضل التدابير التي وضعناها خلال سنة 2022، تمكنا من التقدم بسرعة أكثر خلال هذه السنة”.

وأضافت “اليوم وصلنا بثبات لتمويل 5000 حامل مشروع، في أفق بلوغ هدفنا المتمثل في تمويل 10000 حامل مشروع مع نهاية 2023”.

ووفق المصدر نفسه فإن برنامج فرصة خلق دينامية كبيرة وسط عالم ريادة الأعمال بالمغرب حيث عبأ البرنامج في نسخته الثانية أزيد من 50 حاضنة مقاولات، ساهمت بفعالية في تكوين ومواكبة حاملي المشاريع، ومساعدتهم في تحويل أفكارهم إلى مشاريع ملموسة.

ويعمل برنامج فرصة 2023 كذلك بشراكة مع سبع مؤسسات مالية في عملية تمويل شاملة، حيث يتم التركيز على تحفيز حاملي المشاريع وتطوير أفكارهم.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0