الصحراء المغربية .. قطر تجدد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي
جددت دولة قطر، في نيويورك، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، واصفة إياها بالمبادرة “البناءة” التي تمثل أساسا “موضوعيا” لأي حل واقعي ومستدام للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وفي مداخلة ألقاها أمس الاثنين أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر ممثل قطر، جاسم آل ثاني، عن دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تيسير التوصل إلى حل سياسي دائم ومتوافق عليه في إطار العملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وآخرها القرار 2654، وبما يضمن سيادة المملكة المغربية.
كما رحب الدبلوماسي بالجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، معربا عن الأمل في أن يتم التوصل إلى حل نهائي ومستدام لهذا النزاع، على نحو يخدم مصلحة الأطراف، ويصب في صالح تعزيز الاستقرار والتعاون في المنطقة، وكذلك الأمن والسلم الدوليين.
10 تعليقات
المغرب في صحرائه والصحراء في مغربيتها وهذا خير الكلام ما قل ودل.
شكرآ لدولة قطر الشقيقة التي تربطنا معها علاقة قوية ومتينة واخوية على دعمها الكامل حول قضية الصحراء المغربية.
الصحراء مغربية وستبقى مغربية احبوا أم كريهوا وسندافع عنها إلى آخر يوم في حياتنا..
الحكم الذاتي هو الحل المناسب والافضل لفك النزاعات بين المغرب والجزائر.
الدبلوماسية المغربية حكيمة في موقفها تجاه العلاقات الدبلوماسية الثنائية بين المغرب وقطر حيث تجمعهما علاقة قوية ومتينة تعزز التعاون بينهما فالف شكر وتقدير واجلال وافتخار لدولة قطر.
تحية اخوية لدولة قطر على سندها ودعمها في قضية الصحراء المغربية .ولكن الصحراء مغربية وستبقى مغربية أحب من أحب وكره من كره والعلم المغربي يرفرف بأعلى قممها وانتهى الكلام.
سندافع على صحرائنا إلى أن يرث الله الارض ومن عليها بكل ما لدينا ونفديها بأرواحنا ..
شكرآ لدولة قطر التي تقف مع المغرب في السراء والشدة والضراء وهذا ما حصل في زلزال الحوز كانت السند الأول للمغرب وها هي الآن تدعم المغرب في صحرائه.
الجزائر مازالت تلهث وراء السراب رغم جميع الدول العربية والاروبية والعالم العربي بأكمله اكدوا على دعمهم تجاه الصحراء المغربية، ولاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم..
إذا كان فعلا هذآ موقف قطر تجاه القضية الصحراوية المغربية فلماذا قناة الجزيرة تستنكر خريطة المغرب في اعلامها ولاداعي للتفسير.