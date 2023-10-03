الصحراء المغربية .. قطر تجدد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي

هبة بريس

جددت دولة قطر، في نيويورك، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، واصفة إياها بالمبادرة “البناءة” التي تمثل أساسا “موضوعيا” لأي حل واقعي ومستدام للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وفي مداخلة ألقاها أمس الاثنين أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر ممثل قطر، جاسم آل ثاني، عن دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تيسير التوصل إلى حل سياسي دائم ومتوافق عليه في إطار العملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وآخرها القرار 2654، وبما يضمن سيادة المملكة المغربية.

كما رحب الدبلوماسي بالجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، معربا عن الأمل في أن يتم التوصل إلى حل نهائي ومستدام لهذا النزاع، على نحو يخدم مصلحة الأطراف، ويصب في صالح تعزيز الاستقرار والتعاون في المنطقة، وكذلك الأمن والسلم الدوليين.

ما رأيك؟ المجموع 10 آراء 0 10