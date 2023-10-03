الصحراء المغربية
صورة تعبيرية - الصحراء المغربية

الصحراء المغربية .. قطر تجدد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي

2023-10-03 / 17:30
0
هبة بريس

جددت دولة قطر، في نيويورك، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، واصفة إياها بالمبادرة “البناءة” التي تمثل أساسا “موضوعيا” لأي حل واقعي ومستدام للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وفي مداخلة ألقاها أمس الاثنين أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر ممثل قطر، جاسم آل ثاني، عن دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تيسير التوصل إلى حل سياسي دائم ومتوافق عليه في إطار العملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وآخرها القرار 2654، وبما يضمن سيادة المملكة المغربية.

كما رحب الدبلوماسي بالجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، معربا عن الأمل في أن يتم التوصل إلى حل نهائي ومستدام لهذا النزاع، على نحو يخدم مصلحة الأطراف، ويصب في صالح تعزيز الاستقرار والتعاون في المنطقة، وكذلك الأمن والسلم الدوليين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الصحراء المغربية.. كوت ديفوار تؤكد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي

الصحراء المغربية.. كوت ديفوار تؤكد دعمها الكامل لمبادرة الحكم…

2023-10-03 / 15:07
Photo of الملك: مرتاحون للتطور الذي تعرفه العلاقات بين المغرب وألمانيا

الملك: مرتاحون للتطور الذي تعرفه العلاقات بين المغرب وألمانيا

2023-10-03 / 13:33
Photo of الملك: “متمنياتنا للشعب العراقي الشقيق باطراد التقدم والازدهار”

الملك: “متمنياتنا للشعب العراقي الشقيق باطراد التقدم والازدهار”

2023-10-03 / 11:55
Photo of مصداقية الجزائر في خبر كان.. بيان رسمي كاذب لتغطية الفشل الديبلوماسي

مصداقية الجزائر في خبر كان.. بيان رسمي كاذب لتغطية…

2023-10-03 / 10:25
Photo of استقبال الملك للسفراء الأجانب …رسالة قوية إلى ماكرون

استقبال الملك للسفراء الأجانب …رسالة قوية إلى ماكرون

2023-10-02 / 21:58
Photo of مزور يدعو إلى خلق التكامل التجاري بين الدول العربية

مزور يدعو إلى خلق التكامل التجاري بين الدول العربية

2023-10-02 / 19:13
Photo of الملك يستقبل عددا من السفراء الأجانب بالقصر الملكي بالرباط

الملك يستقبل عددا من السفراء الأجانب بالقصر الملكي بالرباط

2023-10-02 / 17:12
Photo of المغرب يؤكد استعداده لتقاسم تجربته في مجال تمويل التنمية

المغرب يؤكد استعداده لتقاسم تجربته في مجال تمويل التنمية

2023-10-02 / 15:22
Photo of المغرب يدعم طلب الصومال بخصوص انسحاب قوات بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية

المغرب يدعم طلب الصومال بخصوص انسحاب قوات بعثة الاتحاد…

2023-10-01 / 18:31

إشادة ملكية بالشراكة القوية بين المغرب والصين

2023-10-01 / 11:47

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق