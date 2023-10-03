اطلاق رصاص بمراكش
الصورة من الارشيف

أمن خريبكة يشهر السلاح لتوقيف شخص هدد عناصر الشرطة

2023-10-03 / 16:11
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هبة بريس

اضطر مفتش شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بخريبكة، صباح يومه الثلاثاء 03 أكتوبر الجاري، لإشهار سلاحه الوظيفي دون اللجوء إلى استعماله في تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، يبلغ من العمر 35 سنة، وذلك بعدما عرض عناصر الشرطة لتهديد خطير وجدي باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت عناصر الدائرة السابعة للشرطة قد تدخلت بحي الفتح بالمدينة لإيقاف المعني بالأمر للاشتباه في تورطه في قضايا جارية لدى نفس المصلحة، غير أنه رفض الإمتثال وأبدى مقاومة عنيفة وواجه عناصر الشرطة باستعمال سلاح أبيض من الحجم الكبير، وهو ما اضطر معه مفتش الشرطة لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل إحترازي مكن من تحييد الخطر الصادر عن المعني بالأمر وتوقيفه وحجز السكين الذي كان بحوزته.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية وكذا البحث في باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

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