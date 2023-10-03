البيضاء.. خلاف حول قنينات كحول فارغة ينتهي بإضرام النار بشخص

2023-10-03 / 15:35
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 36 و65 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في الايذاء العمدي عن طريق إضرام النار والسكر العلني البين.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تعرّض الضحية للإيذاء العمدي ولحروق بواسطة مواد قابلة للاشتعال، بعدما دخل في خلاف مع المشتبه فيهما حول قنينات كحولية فارغة متحصلة من جمع النفايات والمتلاشيات.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية من تشخيص هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما، بينما تم نقل الضحية البالغ من العمر 53 سنة للمستشفى لتلقي الاسعافات الضرورية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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