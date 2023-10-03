مجلس الدار البيضاء يعقد دورة أكتوبر العادية يوم الخميس

هبة بريس ـ الدار البيضاء

قرر مجلس الدار البيضاء الذي ترأسه العمدة نبيلة الرميلي عقد دورة أكتوبر العادية بحر هذا الأسبوع و بالضبط يوم الخميس القادم.

و أوضح مجلس مدينة الدار البيضاء أنه قد تقرر عقد أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2023 في جلستين علنيتين.

و ستعقد الجلسة الأولى يوم الخميس 05 أكتوبر 2023 على الساعة التاسعة صباحا، بينما ستعقد الجلسة الثانية يوم الخميس 19 أكتوبر 2023 على الساعة التاسعة صباحا.

ويتضمن جدول أعمال الدورة عددا من النقاط المهمة، حيث يتوقع أن تشهد نقاشا حادا بين أعضاء المعارضة و الأغلبية بخصوص عدذ من النقاط الخلافية.

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