رئيس جماعة العيون يستقبل وفدا عسكريا ودبلوماسيا فرنسيا

2023-10-03 / 14:33
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هبة بريس

استقبل اليوم الثلاثاء، رئيس جماعة العيون مولاي حمدي ولد الرشيد مرفوقا بنواب وأطر المجلس، وفدا رفيع المستوى يضم دبلوماسين وملحقين عسكريين بسفارة فرنسا بالرباط.

وقد افتتح رئيس جماعة العيون اللقاء بكلمة ترحيبية بالوفد، ليلقي بعد ذلك عرضاً مقتضباً حول تاريخ مدينة العيون ومراحل تطورها منذ اجلاء المستعمر الاسباني، ليتم بعد ذلك تقديم عرض مفصل حول المؤهلات والمشاريع التنموية التي تم تشييدها بمدينة العيون، وذلك في إطار التعريف بالطفرة النوعية التي عرفتها عاصمة الاقاليم الحنوبية للمملكة.

وقد شكلت هذه الزيارة فرصة للوفد للاطلاع عن كثب على التنمية التي شهدتها المدينة، وطرح العديد من التساؤلات المختلفة حول الشق الاقتصادي والاجتماعي بالمدينة بالاضافة إلى الرؤية المستقبلية والمشاريع التي تخطط جماعة العيون لبرمجتها، وقد قدم الرئيس أجوبة شافية وكافية لكافة الاسئلة، مبرزا دور واختصاصات المجلس الجماعي في تسيير الشأن المحلي والمجهودات المبذولة لتعزيز البنيات التحتية الأساسية، والإجراءات التي اتخذتها المملكة المغرببة لتسريع وتيرة النماء.

وقد عبر الوفد خلال هذا اللقاء عن انبهاره بمدى التطور والتنمية التي عرفتها وتعرفها مدينة العيون، مثمنين المجهودات المبذولة من طرف المملكة والمجالس المنتخبة لتنمية واستدامة هذه الربوع العزيزة على قلوب كل المغاربة.

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‫2 تعليقات

  1. ننتظر الاعتراف كباقي الدول وهم يراوغون بين ارجلنا. زيادة ماهو الهدف من تلك الزيارة.

    1

  2. أقترح على المسؤولين استضافة ماكرون في الداخلة ( وتبقى زيارة الكويرة اختيارية ) ، ويلا بغى يشوف الجدار الأمني ما تعكسوش معه وخودو ليه فيديو

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