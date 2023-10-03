الكوميدي جاد المالح ينجح في جمع 435 ألف يورو لضحايا الزلزال

هبة بريس

نجح الكوميدي المغربي، جاد المالح، في جمع مبلغ 435 الف يورو، لفائدة ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب في الثامن من شتنبر المنصرم.

وقدم الكوميدي جاد المالح، الى جانب كل من المغربي- الفرنسي بودير، والجزائري- الفرنسي رضوان بوغربة، والفرنسي رومان فرايسينيت، مساء أمس الإثنين ، عرضا كوميديا استقطب أكثر من 4500 شخص وخصصت عائداته لضحايا الزلزال.

وكان المالح قد أعلن عن هذه المبادرة، تحت اسم “Show Solidarité Maroc”.

وقال في تصريح لتلفزيون BFMTV: “يجب أن نكون حذرين لأنه بمجرد انتهاء المشاعر، فهذا لا يعني أن المشكلة لم تعد موجودة. على العكس من ذلك، فهي مستمرة”.

وأضاف: “الشتاء قادم، وهذا المساء ساهمنا في إدخال الدفئ على القلوب وفي المغرب سنذهب لتدفئة الأجساد والأرواح لأولئك الموجودين هناك والذين يعانون. أردت هذه المبادرة، كمهمة لبلدي الذي أعطاني الكثير”.

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