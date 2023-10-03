العاهل الإسباني يكلف بيدرو سانشيز بتشكيل الحكومة

هبة بريس

كلف العاهل الإسباني، فيليبي السادس، اليوم الثلاثاء. بيدرو سانشيز بتشكيل الحكومة الإسبانية.

وجاء تكليف سانشيز بتشكيل الحكومة، بعد فشل ألبيرتو نونيير فييخو، يوم لمرتين على التوالي في تشكيل الحكومة.

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