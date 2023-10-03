العاهل الإسباني يكلف بيدرو سانشيز بتشكيل الحكومة
هبة بريس
كلف العاهل الإسباني، فيليبي السادس، اليوم الثلاثاء. بيدرو سانشيز بتشكيل الحكومة الإسبانية.
وجاء تكليف سانشيز بتشكيل الحكومة، بعد فشل ألبيرتو نونيير فييخو، يوم لمرتين على التوالي في تشكيل الحكومة.
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12 تعليقات
القوة الضاربة في زمن كان ياامة الجزاءر التي ضحكت من جهلها الامم ثوروا وحرروا بلدكم من هؤلاء الاوغاذ،العجزة،تبون شنقريحة وكبراناته إلى متى ستبقون،تحت حكم العسكر الذي لا ذين له ولاملة
فعلا ضربة موجعة وضربة قاسية للنظام العسكري عسى ان يأخذ منها درسا..
نرفع أحر التعازي بهذه الضربة القاضية للنظام العسكري الجزائري.. هههههههههههه.
إنها صدمة مابعدها صدمة للجارة الشرقية وصفعة لا ينساها التاريخ له…
كل التوفيق والمزيد والمزيد من العطاء للسيد سانشيز .
نحن شعب مغربي نرفع أحر التهاني والتبريكات بفوز السيد سانشيز برئاسة..
ربما ستكون فرصة وبشارة خير على المغرب من أجل قضية الصحراء المغربية..
سانشيز رجل في المكان المناسب والافضل ربما سينتهي سيناريوهات مليلية المحتلة وسبتة وسيحسم الأمر ..
إن السيد سانشيز أخذ قررات مهمة وايجابية في صالح الشعب المغربي وذالك راجع إلى القضية الصحراوية المغربية وعدة قضايا تخص المغرب.
نحن جد فخورين بهذا السيد سانشيز الرائع الكل يحترمه ويقدره فألف مبروك له..
احلام كابرنات فرنسا في مهب الريح. لاهم َ بل حتى من تحرضهم.
لاشماتة ولكن نقول كلمة الحق في النظام العسكري الذي حطم العالم بحقده والحمدلله جاء سانشيز ليرفع الوجه المزور لهم ويظهر حقيقتهم أمام العالم بأكمله…