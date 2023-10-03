الملك: مرتاحون للتطور الذي تعرفه العلاقات بين المغرب وألمانيا

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فخامة السيد فرانك فالتر شتاينماير، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية للسيد فرانك فالتر شتاينماير عن أحر التهاني مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب الألماني الصديق بتحقيق ما يصبو إليه من مزيد التقدم والرخاء.

وبهذه المناسبة، أعرب جلالة الملك عن ارتياحه الكبير للتطور الذي تعرفه العلاقات الوثيقة والودية القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والتي ترتكز على الصداقة المتينة والتقدير المتبادل، مؤكدا حرص جلالته القوي على مواصلة العمل سويا مع السيد فرانك فالتر شتاينماير لتعميق التعاون الثنائي ليشمل مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لما فيه خير الشعبين والبلدين الصديقين.

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