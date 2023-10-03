الملك: مرتاحون للتطور الذي تعرفه العلاقات بين المغرب وألمانيا
هبة بريس
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فخامة السيد فرانك فالتر شتاينماير، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية للسيد فرانك فالتر شتاينماير عن أحر التهاني مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب الألماني الصديق بتحقيق ما يصبو إليه من مزيد التقدم والرخاء.
وبهذه المناسبة، أعرب جلالة الملك عن ارتياحه الكبير للتطور الذي تعرفه العلاقات الوثيقة والودية القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والتي ترتكز على الصداقة المتينة والتقدير المتبادل، مؤكدا حرص جلالته القوي على مواصلة العمل سويا مع السيد فرانك فالتر شتاينماير لتعميق التعاون الثنائي ليشمل مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لما فيه خير الشعبين والبلدين الصديقين.
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10 تعليقات
بالفعل المغرب يربط علاقات التعاون وتطوير الاستثمارات الأجنبية الألمانية آدام الله هذه العلاقة الأخوية الصادقة بين المغرب وألمانيا.
أحسن ربط علاقة قوية ومتينة بين المغرب وألمانيا احسن بكثير ربط علاقة مع دولة عربية والفاهم يفهم…
حتى نحن شعب مغربي جد مرتاحين لهذا العلاقات الدبلوماسية الثنائية بين المغرب وألمانيا اللهم دوم العز والنصر والصحة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا لحماية شعبيه ووطنه حفظه الله ورعاه .
علاقة قوية ومتينة تعزز التعاون وتطوير الاستثمارات الأجنبية الألمانية بين المغرب وألمانيا ..
هذه العلاقة بين البلدين الشقيقين ستعطي قفزة نوعية ممتازة جدا استراتيجية جديدة ورئية دينامية إيجابية ومقبولة بين المغرب وألمانيا.
ألمانيا لها طبع مميز جدا أنا افظل العيش في هذا البلد المعطاء أنا جد متيقن أن المغرب لا يندم على هذه العلاقة مع المانيا ..
إحساس يراودني شعور داخلي بأن هذه العلاقة بين البلدين ستكون في المستوى المطلوب وستكون علاقة ديبلوماسية تعزز وجودها بينا ربما تكون خير على الشعب المغربي..
نحن شعب مغربي متضامن ومناظل ومكافح ونريد المزيد والمزيد من العطاء والمجهودات وتطوير العلاقات الدبلوماسية الثنائية بينهما للنهوض بمغرب أفضل بكثير من السابق ورئية استراتيجية جديدة بينهما تعزز التعاون وتطوير العلاقات.
كلنا ننظر الى الدولة الألمانية دولة قوية عظمى بين الدول الأخرى فهي تمتاز بقدرتها وتفوقها في عدة مجالات وهذا ما يجعلوننا جد مرتاحين لهذه العلاقات الدبلوماسية الثنائية..
نريد علاقة قوية ومتينة واخوية طيبة مع ألمانيا بدون مشاكل سياسية..