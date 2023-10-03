وزير تونسي سابق: “علينا استعادة الصحراء التونسية من الجزائر”
طالب وزير الخارجية التونسي الأسبق أحمد ونيّس بستعادة “الصحراء التونسية” من الجزائر.
وقال الوزير السابق في تصريح إذاعي “تونس سعت لاسترجاع صحرائها من الجزائر منذ الاحتلال الفرنسي، لكن الرئيس الفرنسي الأسبق شارل ديغول رفض ذلك”.
وأضاف “وقعنا اتفاقية مع الحكومة الجزائرية بعد الاستقلال لاسترجاع الصحراء، كما هو الحال في الاتفاق الجزائري المغربي، لكن الانقلاب العسكري في أواخر الستينات اطاح بالاتفاق،” مضيفا أن “الرئيس الجزائري أحمد بن بلة وافق على إعادة الصحراء التونسية (تشمل مساحة كبيرة من المناطق الشرقية حاليا في الجزائر) بحضور الرئيس المصري جمال عبد الناصر. ولكن بعد الانقلاب العسكري في الجزائر تم التراجع عن الاتفاق مع تونس، وأرادوا أن يفعلوا ذلك مع المغرب، لكن الأخير رفض هذا الأمر”
وجدد الوزير السابق مطالبته باستعادة إراضي بلاده، خاتما بالقول “لست سعيدا بهذا، وسنستعيد حقنا ذات يوم”.
3 تعليقات
الجزائر دولة استعمارية وكل أطرافها هي اراض للجيران ولا يوجد جار نجى من هده الافة وفرنسا الاستعمارية مسؤولة بالدرجة الاولى ويجب حل هدا المشكل ضمانا لاستقرار المنطقة .
سبب تسمية الجزائر بهذا الإسم العجيب هو كون كثير من مكوناتها مجرد مناطق شاسعة تم إغتصابها من طرف فرنسا الإستعمارية من دول الجوار لتكوين هاته البقعة الشاسعة التي لا تاريخ لها و سميت الجزائر.
كلام يجسد العمق التاريخي الواقعي