وزير تونسي سابق: “علينا استعادة الصحراء التونسية من الجزائر”

هبة بريس

طالب وزير الخارجية التونسي الأسبق أحمد ونيّس بستعادة “الصحراء التونسية” من الجزائر.

وقال الوزير السابق في تصريح إذاعي “تونس سعت لاسترجاع صحرائها من الجزائر منذ الاحتلال الفرنسي، لكن الرئيس الفرنسي الأسبق شارل ديغول رفض ذلك”.

وأضاف “وقعنا اتفاقية مع الحكومة الجزائرية بعد الاستقلال لاسترجاع الصحراء، كما هو الحال في الاتفاق الجزائري المغربي، لكن الانقلاب العسكري في أواخر الستينات اطاح بالاتفاق،” مضيفا أن “الرئيس الجزائري أحمد بن بلة وافق على إعادة الصحراء التونسية (تشمل مساحة كبيرة من المناطق الشرقية حاليا في الجزائر) بحضور الرئيس المصري جمال عبد الناصر. ولكن بعد الانقلاب العسكري في الجزائر تم التراجع عن الاتفاق مع تونس، وأرادوا أن يفعلوا ذلك مع المغرب، لكن الأخير رفض هذا الأمر”

وجدد الوزير السابق مطالبته باستعادة إراضي بلاده، خاتما بالقول “لست سعيدا بهذا، وسنستعيد حقنا ذات يوم”.

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