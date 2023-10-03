هل استولى وزير سابق على أرض حبسية بصفرو؟ الأوقاف توضح

2023-10-03 / 13:11
11
هبة بريس

كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، استيلاء وزير سابق على أرض حبسية بصفرو.

وأفادت الوزارة في بلاغ لها، أن الأمر لا يتعلق “بحُبُس عام، بل يتعلق بحبس معقب (حبس عائلي)، قام به المرحوم أبو عبد الله المعزوزي عام 1379”.

وأضافت الوزارة، أنه عملا بمسؤوليتها ظلت تعمل على تصفية هذا الحُبُس بالطرق الشرعية.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
2

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أمن خريبكة يشهر السلاح لتوقيف شخص هدد عناصر الشرطة

أمن خريبكة يشهر السلاح لتوقيف شخص هدد عناصر الشرطة

2023-10-03 / 16:11
Photo of بين طاح “علِيك البَقْ والبقْ مايزْهق”…أمثال شعبية تجد حقيقتها

بين طاح “علِيك البَقْ والبقْ مايزْهق”…أمثال شعبية تجد حقيقتها

2023-10-03 / 16:05
Photo of البيضاء.. خلاف حول قنينات كحول فارغة ينتهي بإضرام النار بشخص

البيضاء.. خلاف حول قنينات كحول فارغة ينتهي بإضرام النار…

2023-10-03 / 15:35
Photo of وهبي: مهنة المساعدة الاجتماعية أساسية داخل المحاكم

وهبي: مهنة المساعدة الاجتماعية أساسية داخل المحاكم

2023-10-03 / 14:54
Photo of رئيس جماعة العيون يستقبل وفدا عسكريا ودبلوماسيا فرنسيا

رئيس جماعة العيون يستقبل وفدا عسكريا ودبلوماسيا فرنسيا

2023-10-03 / 14:33
Photo of المحكمة الإدارية تلغي رخصة مشروع لجماعة فاس

المحكمة الإدارية تلغي رخصة مشروع لجماعة فاس

2023-10-03 / 12:02
Photo of زلزال الحوز: البنك الأوروبي للاستثمار “منبهر” بالزخم التضامني للمغاربة

زلزال الحوز: البنك الأوروبي للاستثمار “منبهر” بالزخم التضامني للمغاربة

2023-10-03 / 10:33
Photo of محامي لهبة بريس: مدونة الأسرة أُسيء فهمها وأُسيء تطبيقها (الحلقة 1) ” فيديو”

محامي لهبة بريس: مدونة الأسرة أُسيء فهمها وأُسيء تطبيقها…

2023-10-03 / 09:45
Photo of طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-10-03 / 09:05
Photo of أمن خريبكة يشن حملة ضد أصحاب الدراجات النارية

أمن خريبكة يشن حملة ضد أصحاب الدراجات النارية

2023-10-03 / 00:18

‫11 تعليقات

  1. لو كانت عدالة صادقة ووصلت كل الشكليات الى المحاكم بدون تدخل التماسيح فسنرى أشياء ستجعلك تقف وتبكي على هول الفساد والصوم الذي وصلت إليه البلاد. الفساد واستغلال المناصب والتقوي بالقريب الذي له منصب في الدولة حقيقة أكلت خيرات البلاد بدون محاسب أو مراقب . البلاد في خطر.

  2. كيف يعقل ان يستغل أرض ليست من حقه هذآ يجب محاكمته عن هذا الاستغلال بدون قانون ..

  3. هناك العديد من هؤلاء المفسدين والمستغلين بدون حق شرعي لهم مناصب سياسية يستغلون وضعهم المهني ويقومون بأخذ أرضي ليست لهم…

  4. للاسف الشديد ليس هناك لاحسيب ولا رقيب لهؤلاء الوزراء يستغلون مهنتهم من أجل مصالحهم الشخصية حسبنا الله ونعم الوكيل.

  5. يؤمنون تقاعدهم بهذه الطريقة الغير الشرعية للاسف الشديد حتى وإن اضطروا شرائها بثمن بخس او استغلالها بالقوة..

  6. قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لايظلمون) صدق الله العظيم.

  8. أعيد النظر في هذه الأراضي التي تسمى الأحباس يجب على الحكومة أن تضع حدا لهذه الأراضي.

  9. يجب استرجاع جميع أراضي صفرو الى اهاليهم ولكم واسع النظر في هذا الموضوع الحساس الذي أصبح أمام الرأي العام المحلي.

  10. مثل هؤلاء المفسدين والمستغلين بدون حق شرعي يجب منهم استرجاع جميع الأراضي ورحيلهم من هذه المدينة..

  11. لايستطيع المواطن أن يتكلم عن حقوقه المشروعة لأن هناك نفوذ كبيرة لايستطيع المواطن المغربي البسيط أن يقف في وجههم ولكن لديه الله فوق كل شيء حسبنا الله ونعم الوكيل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق