هل استولى وزير سابق على أرض حبسية بصفرو؟ الأوقاف توضح
هبة بريس
كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، استيلاء وزير سابق على أرض حبسية بصفرو.
وأفادت الوزارة في بلاغ لها، أن الأمر لا يتعلق “بحُبُس عام، بل يتعلق بحبس معقب (حبس عائلي)، قام به المرحوم أبو عبد الله المعزوزي عام 1379”.
وأضافت الوزارة، أنه عملا بمسؤوليتها ظلت تعمل على تصفية هذا الحُبُس بالطرق الشرعية.
ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
2
0
11 تعليقات
لو كانت عدالة صادقة ووصلت كل الشكليات الى المحاكم بدون تدخل التماسيح فسنرى أشياء ستجعلك تقف وتبكي على هول الفساد والصوم الذي وصلت إليه البلاد. الفساد واستغلال المناصب والتقوي بالقريب الذي له منصب في الدولة حقيقة أكلت خيرات البلاد بدون محاسب أو مراقب . البلاد في خطر.
كيف يعقل ان يستغل أرض ليست من حقه هذآ يجب محاكمته عن هذا الاستغلال بدون قانون ..
هناك العديد من هؤلاء المفسدين والمستغلين بدون حق شرعي لهم مناصب سياسية يستغلون وضعهم المهني ويقومون بأخذ أرضي ليست لهم…
للاسف الشديد ليس هناك لاحسيب ولا رقيب لهؤلاء الوزراء يستغلون مهنتهم من أجل مصالحهم الشخصية حسبنا الله ونعم الوكيل.
يؤمنون تقاعدهم بهذه الطريقة الغير الشرعية للاسف الشديد حتى وإن اضطروا شرائها بثمن بخس او استغلالها بالقوة..
قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لايظلمون) صدق الله العظيم.
تقريباً كل أرضي مدينة صفرو اراضي احباس هههههههههههه.
أعيد النظر في هذه الأراضي التي تسمى الأحباس يجب على الحكومة أن تضع حدا لهذه الأراضي.
يجب استرجاع جميع أراضي صفرو الى اهاليهم ولكم واسع النظر في هذا الموضوع الحساس الذي أصبح أمام الرأي العام المحلي.
مثل هؤلاء المفسدين والمستغلين بدون حق شرعي يجب منهم استرجاع جميع الأراضي ورحيلهم من هذه المدينة..
لايستطيع المواطن أن يتكلم عن حقوقه المشروعة لأن هناك نفوذ كبيرة لايستطيع المواطن المغربي البسيط أن يقف في وجههم ولكن لديه الله فوق كل شيء حسبنا الله ونعم الوكيل.