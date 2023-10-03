هل استولى وزير سابق على أرض حبسية بصفرو؟ الأوقاف توضح

هبة بريس

كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، استيلاء وزير سابق على أرض حبسية بصفرو.

وأفادت الوزارة في بلاغ لها، أن الأمر لا يتعلق “بحُبُس عام، بل يتعلق بحبس معقب (حبس عائلي)، قام به المرحوم أبو عبد الله المعزوزي عام 1379”.

وأضافت الوزارة، أنه عملا بمسؤوليتها ظلت تعمل على تصفية هذا الحُبُس بالطرق الشرعية.

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