الملك: “متمنياتنا للشعب العراقي الشقيق باطراد التقدم والازدهار”
هبة بريس
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية العراق، فخامة السيد عبد اللطيف جمال رشيد، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها.
وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للسيد عبد اللطيف جمال رشيد، وأصدق المتمنيات للشعب العراقي الشقيق باطراد التقدم والازدهار، في ظل الأمن والاستقرار.
ومما جاء في برقية جلالة الملك “وإنها لمناسبة أغتنمها لأعرب لكم عن مدى ارتياحي لما يربط بين المملكة المغربية وجمهورية العراق من أواصر الأخوة الصادقة والتقدير المتبادل، مؤكدا لكم حرصي على العمل سويا من أجل مواصلة تعزيزها والارتقاء بتعاوننا الثنائي إلى مستوى تطلعات شعبينا الشقيقين”.
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10 تعليقات
حفظ الله جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده..
تحية تقدير واحترام للشعب العراقي الشقيق..
نهنئ الشعب العراقي الشقيق بمناسبة إستقلال بلاده..
نكن كل الاحترام والتقدير للشعب العراقي الشقيق..
اللهم احفظ سائر الدول العربية الإسلامية الشقيقة..
عيد استقلال مجيد لدولة العراق الشقيقة شعبا وحكومة وحكاما ..
الشعب المغربي والعراقي شعب واحد ..
اللهم احفظ جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده الساهر على أمن وسلامة المواطنين والوطن..
تهانينا للشعب العراقي الوفي ..
متمنياتنا بالازهار والاستقرار للشعب العراقي والتقدم ..