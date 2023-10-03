شكاية الرجاء تدفع الجامعة لتوقيف رئيس يوسفية برشيد و كاتبها العام

2023-10-03 / 12:27
0

هبة بريس ـ رياضة

اجتمعت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و أصدرت عددا من القرارات المتعلقة بشكاية نادي الرجاء الرياضي ضد مسيري يوسفية برشيد.

و حسب بلاغ للجنة، فقد تقرر توقيف عبد الغني شاكير، الرئيس المنتدب للشركة الرياضية لنادي يوسفية برشيد عن ممارسة أي نشاط كروي، لمدة سنة؛ ستة أشهر منها موقوفة التنفيذ مع تغريمه مبلغ 50 ألف درهما.

و يأتي قرار توقيف رئيس يوسفية برشيد بناء على الشكاية المقدمة ضده من طرف نادي الرجاء الرياضي، حيث وجه عبارات مست نزاهة البطولة الوطنية.

كما قررت لجنة الأخلاقيات توقيف عبد الإله نجمي، الكاتب العام لنادي يوسفية برشيد عن ممارسة أي نشاط كروي، لمدة سنة، ستة أشهر منها موقوفة التنفيذ مع تغريمه مبلغ 50 ألف درهما، بناء على الشكاية المقدمة ضد من طرف نادي الرجاء الرياضي، حيث وجه عبارات مست نزاهة البطولة الوطنية.

*الصورة من الأرشيف

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الجامعة توقف السنوسي رئيس سطاد المغربي عن ممارسة أي نشاط كروي لسنة كاملة

الجامعة توقف السنوسي رئيس سطاد المغربي عن ممارسة أي…

2023-10-03 / 11:39
Photo of المنتخب الوطني للجيدو يشارك في بطولة العالم للشباب

المنتخب الوطني للجيدو يشارك في بطولة العالم للشباب

2023-10-03 / 10:51
Photo of الترجي التونسي يعلن استقالة مدربه معين الشعباني

الترجي التونسي يعلن استقالة مدربه معين الشعباني

2023-10-02 / 22:29
Photo of “فيفا” يشيد بالزلزولي.. ويؤكد :”هو ضمن أبرز 5 مواهب تسعى لقيادة منتخباتها في تصفيات مونديال 2026″

“فيفا” يشيد بالزلزولي.. ويؤكد :”هو ضمن أبرز 5 مواهب…

2023-10-02 / 22:06
Photo of باتنة ينافس رونالدو على جائزة لاعب الشهر في الدوري السعودي

باتنة ينافس رونالدو على جائزة لاعب الشهر في الدوري…

2023-10-02 / 18:54

لاعبو اتحاد جدة يغادرون ملعب مباراة في إيران بسبب…

2023-10-02 / 18:46
Photo of بالوتيلي: المغربي عادل تاعرابت أفضل فنيا ومهاريا من نيمار

بالوتيلي: المغربي عادل تاعرابت أفضل فنيا ومهاريا من نيمار

2023-10-02 / 17:50
Photo of الجامعة تعلن عن موعد نهائي كأس العرش لكرة القدم النسوية

الجامعة تعلن عن موعد نهائي كأس العرش لكرة القدم…

2023-10-02 / 16:46
Photo of بـشرط جزائي بلغ مليار يورو.. برشلونة يجدد عقد لامين يامال

بـشرط جزائي بلغ مليار يورو.. برشلونة يجدد عقد لامين…

2023-10-02 / 14:45
Photo of برمجة نزال بدري هاري المؤجل والتبرع بعائداته لضحايا الزلزال

برمجة نزال بدري هاري المؤجل والتبرع بعائداته لضحايا الزلزال

2023-10-02 / 13:38

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق