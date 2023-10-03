شكاية الرجاء تدفع الجامعة لتوقيف رئيس يوسفية برشيد و كاتبها العام

هبة بريس ـ رياضة

اجتمعت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و أصدرت عددا من القرارات المتعلقة بشكاية نادي الرجاء الرياضي ضد مسيري يوسفية برشيد.

و حسب بلاغ للجنة، فقد تقرر توقيف عبد الغني شاكير، الرئيس المنتدب للشركة الرياضية لنادي يوسفية برشيد عن ممارسة أي نشاط كروي، لمدة سنة؛ ستة أشهر منها موقوفة التنفيذ مع تغريمه مبلغ 50 ألف درهما.

و يأتي قرار توقيف رئيس يوسفية برشيد بناء على الشكاية المقدمة ضده من طرف نادي الرجاء الرياضي، حيث وجه عبارات مست نزاهة البطولة الوطنية.

كما قررت لجنة الأخلاقيات توقيف عبد الإله نجمي، الكاتب العام لنادي يوسفية برشيد عن ممارسة أي نشاط كروي، لمدة سنة، ستة أشهر منها موقوفة التنفيذ مع تغريمه مبلغ 50 ألف درهما، بناء على الشكاية المقدمة ضد من طرف نادي الرجاء الرياضي، حيث وجه عبارات مست نزاهة البطولة الوطنية.

*الصورة من الأرشيف

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