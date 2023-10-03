المنتخب الوطني للجيدو يشارك في بطولة العالم للشباب

2023-10-03 / 10:51
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هبة بريس

يشارك المنتخب الوطني للجيدو شبان في بطولة العالم للشباب، التي تحتضنها مدينة أوديفيلاس البرتغالية، في الفترة الممتدة من 04 إلى 07 أكتوبر الجاري.

وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية للجيدو وفنون الحرب المماثلة، أن المنتخب الوطني يتكون من نهاد رياضي (وزن أقل من 48 كلغ)، ووصال الزياني (أقل من 57 كلغ)، ودنيا السليماني (أقل من 63 كلغ)، ونوح الهموري (أقل من 73 كلغ).

ويشرف على تأطير المنتخب الوطني المغربي للجيدو شبان المؤطرة الوطنية إلهام زين الدين.

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