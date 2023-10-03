زلزال الحوز: البنك الأوروبي للاستثمار “منبهر” بالزخم التضامني للمغاربة

2023-10-03 / 10:33
0
هبة بريس

أعرب الممثل الجديد للبنك الأوروبي للاستثمار بالمغرب، أدريان دي باسومبيير، عن “انبهاره” بالزخم التضامني وروح الوحدة اللذين انبثقا على وجه السرعة من مختلف أنحاء المملكة، على إثر الزلزال الذي عرفته عدة مناطق بالمغرب، مؤكدا استعداد هذه المؤسسة المالية لتقديم “دعمها المالي للمغرب على المديين القريب والبعيد”.

وقال دي باسومبيير، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، “أنا هنا بالمغرب منذ مطلع شهر شتنبر فحسب، لكنني أشعر بالفعل أنني متعلق جدا بهذا البلد وبشعبه الكريم. لقد انبهرت بالزخم التضامني وروح الوحدة اللذين انبثقا على وجه السرعة من مختلف أنحاء المملكة”.

وشدد ممثل المؤسسة المالية على أن البنك الأوروبي، “باعتباره شريكا دائما للمملكة المغربية منذ أمد بعيد، يقف متضامنا إلى جانب المغرب، وهو مستعد لتقديم دعمه المالي على المديين القريب والبعيد”.

وأبرز في هذا السياق أن مؤسسته شرعت منذ يوم الاثنين 11 شتنبر الماضي في تقييم الاحتياجات “مع شركائنا المغاربة من أجل تقديم أفضل دعم ممكن في مرحلة إعادة البناء، سواء تعلق الأمر بالخبرة أو التمويل.

وأضاف الممثل الجديد للبنك الأوروبي للاستثمار بالمغرب، أن الأمر يتعلق أولا بإعادة توجيه الاعتمادات المتوفرة في إطار المشاريع الموقعة مسبقا نحو المناطق المتضررة، ومن ثم اقتراح خطوط تمويل جديدة تخصص لإعادة البناء والرفع من القدرة على مواجهة الكوارث، وفقا للأولويات التي حددتها السلطات المغربية، وأخيرا صرف تمويلات على شكل منح لتلبية الاحتياجات الإنسانية الضرورية في المناطق المتضررة.

وعلاوة على ذلك، قال دي باسومبيير إنه “سعيد ويشرفه تمثيل البنك الأوروبي للاستثمار بالمغرب. أولا من أجل الاستماع والتعلم، ثم من أجل تقاسم الأفكار والحلول مع كافة شركائنا”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of هل استولى وزير سابق على أرض حبسية بصفرو؟ الأوقاف توضح

هل استولى وزير سابق على أرض حبسية بصفرو؟ الأوقاف…

2023-10-03 / 13:11
Photo of المحكمة الإدارية تلغي رخصة مشروع لجماعة فاس

المحكمة الإدارية تلغي رخصة مشروع لجماعة فاس

2023-10-03 / 12:02
Photo of محامي لهبة بريس: مدونة الأسرة أُسيء فهمها وأُسيء تطبيقها (الحلقة 1) ” فيديو”

محامي لهبة بريس: مدونة الأسرة أُسيء فهمها وأُسيء تطبيقها…

2023-10-03 / 09:45
Photo of طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-10-03 / 09:05
Photo of أمن خريبكة يشن حملة ضد أصحاب الدراجات النارية

أمن خريبكة يشن حملة ضد أصحاب الدراجات النارية

2023-10-03 / 00:18
Photo of مراكش : محامون ينسحبون من جلسة محاكمة بعد وصفهم ب”الجهالة القانونية “

مراكش : محامون ينسحبون من جلسة محاكمة بعد وصفهم…

2023-10-02 / 22:59
Photo of عاجل ..رصد حشرة “بق” على متن باخرة قادمة من فرنسا اسماعيل

عاجل ..رصد حشرة “بق” على متن باخرة قادمة من…

2023-10-02 / 21:32
Photo of صرف أكثر من 8000 معاش لفائدة متقاعدي قطاع التربية

صرف أكثر من 8000 معاش لفائدة متقاعدي قطاع التربية

2023-10-02 / 21:20
Photo of لتجهيز مراكز للرعاية ..”شراكة”بين العصبة المغربية لحماية الطفولة ووزارة الشباب

لتجهيز مراكز للرعاية ..”شراكة”بين العصبة المغربية لحماية الطفولة ووزارة…

2023-10-02 / 21:04
Photo of صرف أول دفعة من المساعدات المالية لأسر الحوز ابتداء من 6 أكتوبر

صرف أول دفعة من المساعدات المالية لأسر الحوز ابتداء…

2023-10-02 / 20:46

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق