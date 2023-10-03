طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-10-03 / 09:05
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن يظل الطقس حارا نسبيا بجنوب البلاد، وبمنطقة سوس وكذا بالسهول الشمالية والوسطى.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو نزول أمطار جد خفيفة محليا فوق كل من السواحل الشمالية والوسطى وسواحل البحر الأبيض المتوسط وشمال المنطقة الشرقية.

وستكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط وصافية إلى قليلة السحب في باقي المناطق.

كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بشمال الأقاليم الجنوبية، مع تناثر غبار بداخل الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 09 و 16 درجة بمرتفعات الأطلس وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 22 و 26 درجة بالمناطق الوسطى، والسايس، وأقصى الجنوب-الشرقي للبلاد و بالأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 15 و 22 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستشهد بعض الانخفاض الطفيف بالشمال أو ستعرف بعض الارتفاع بالجنوب.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، و قليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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‫10 تعليقات

  6. قوله تعالى: «وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ »..

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