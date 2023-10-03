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أمن خريبكة يشن حملة ضد أصحاب الدراجات النارية

2023-10-03 / 00:18
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هبة بريس _ خريبكة

تشن مصالح الأمن في مدينة خريبكة حملة ضد أصحاب الدراجات النارية الذين يعمدون إلى استعمال دراجاتهم في القيام بألعاب بهلوانية والسياقة بالاستعراض مع خلق ضجيج يقلق راحة السكان .

وعاينت هبة بريس عناصر الشرطة تقوم بتوقيف دراجات نارية من الحجم الكبير وحجزها بعد التأكد من مخالفتها للقانون مع تجنب المطاردات لما قد يكون لها من عواقب وردود فعل غير متوقعة.

وتابعت هبة بريس _قبل قليل_ عملية حجز دراجات نارية مخالفة للقانون على مستوى قنطرة الأنبعاث إذ جرى توقيفها بعد التبليغ عنها من لدن رئيس المنطقة الأمنية الذي اعتاد على مراقبة الوضع الأمني في ساعات متأخرة من الليل .

وكانت هبة بريس قد تطرقت للظاهرة مؤكدة أنها باتت تثير قلق وغضب العديد من السكان بعدما حول بعض المتهورين من اصحاب الدراجات النارية، ازقة وشوارع خريبكة ،إلى حلبة للسباق خاصة باوقات الليل مسببين أصوات حادة ومزعجة للمواطن، ويسيرون بسرعة جنونية لا تبرير لها.

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