وزير إسرائيلي ثانٍ يقود وفدا إلى السعودية

2023-10-02 / 23:20
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هبة بريس _ وكالات

وصل وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي إلى السعودية للمشاركة في مؤتمر للأمم المتحدة، وفق ما أعلن مكتبه الإثنين، وذلك في خضمّ تكهّنات متزايدة بشأن تطبيع العلاقات بين البلدين.

وتوجّه الوزير الإسرائيلي إلى الرياض للمشاركة في اجتماع للاتحاد البريدي العالمي، وهو وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة ترمي إلى تسهيل التعاون الدولي في القطاع البريدي.

وخلال الزيارة وهي الثانية لوزير إسرائيلي إلى المملكة في أقلّ من أسبوع، سيلقي قرعي خطاباً وسيلتقي مسؤولين بينهم السفير الأميركي لدى السعودية ووزير الاتصالات التركي، وفق ما أعلن مكتبه في بيان

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