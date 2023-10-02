الترجي التونسي يعلن استقالة مدربه معين الشعباني

هبة بريس

أعلن نادي الترجي الرياضي التونسي لكرة القدم، اليوم الاثنين استقالة مدربه معين الشعباني، وتعيين المدير الرياضي طارق ثابت خلفاً له بشكل مؤقت.

وقال النادي في بيان: “تُعلِم الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي واستجابة لطلب المدربين معين الشعباني ومجدي التراوي مغادرة الفريق، عن إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي معهما”.

وسيتولى المدير الرياضي طارق ثابت الإشراف على الفريق الأول بشكل مؤقت إلى حين تعيين إطار فني جديد في الفترة القادمة.

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