“فيفا” يشيد بالزلزولي.. ويؤكد :”هو ضمن أبرز 5 مواهب تسعى لقيادة منتخباتها في تصفيات مونديال 2026″

أشاد الموقع الرسمي للإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بالدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي، مهاجم ريال بيتيس الإسباني وأكد أنه ضمن أبرز 5 مواهب تسعى لقيادة منتخباتها في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال الموقع الرسمي للفيفا إن عبد الصمد الزلزولي جناح سريع وماهر بالقدمين معا، حيث أن مستواه الجيد مع الأندية التي لعب معها ساعده على تمثيل المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022.

وتابع المصدر :”الزلزولي ساهم بشكل كبير في قيادة المنتخب الأولمبي المغربي للفوز بكأس أفريقيا التي أقيمت بالمغرب قبل أشهر”.

وسلط “فيفا” الضوء أيضا في نفس التقرير على كل من عبدول فاتاو، لاعب ليستر سيتي ومنتخب غانا وجيف أوربان، لاعب جينت ومنتخب نيجيريا وبابي سار، لاعب توتنهام ومنتخب السينغال وأباكار سيلا، لاعب ستراسبورغ ومنتخب ساحل العاج.

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