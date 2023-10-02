استقبال الملك للسفراء الأجانب …رسالة قوية إلى ماكرون

2023-10-02 / 21:58
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هبة بريس _ ع عياش

استقبل الملك محمد السادس، اليوم الإثنين بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الأجانب، الذين قدموا له أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة.

وسجل الرأي العام الوطني غياب سفير فرنسا بالمغرب كريستوف لوكورتيي، عن حفل استقبال الملك محمد السادس، اليوم الإثنين بالقصر الملكي بالرباط، لعدد من السفراء الأجانب

غياب السفير الفرنسي يعكس استمرار التوتر بين المغرب وفرنسا وحدوث فراغ دبلوماسي نتيجة عوامل عدة تتفرق بين ماهو سياسي واقتصادي

وبالرغم من كل هذا الفتور يرى مراقبون إن العلاقات بين البلدين محكومة بالتاريخ والمصالح المشتركة، ومن المستبعد جداً أن يستمر الفتور لمدة طويلة، نظراً لثقل التاريخ وحاجة فرنسا للمغرب في قضايا الهجرة والمغتربين والاستثمارات التي تباشرها الشركات الفرنسية العاملة بالمغرب.

وتعيش العلاقات بين الرباط وباريس على وقع الأزمة الصامتة منذ سنتين بسبب قرار باريس تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة، وموقف باريس من ملف الصحراء ورهان الرئيس الفرنسي على الجزائر.

ومنذ وصول ماكرون إلى قصر الإليزيه سنة 2017، تعرف العلاقات المغربية الفرنسية مداً وجزراً، وعاشت على وقع توتر صامت تحول إلى “مواجهة مفتوحة” دارت رحاها على جبهات عدة، سياسية ودبلوماسية واقتصادية وحتى إعلامية.

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