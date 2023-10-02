عاجل ..رصد حشرة “بق” على متن باخرة قادمة من فرنسا اسماعيل

2023-10-02 / 21:32
هبة بريس - مكتب طنجة

عمدت إدارة ميناء طنجة المتوسط، اليوم الاثنين، الى تفعيل نظام اليقظة الصحية والبيئية، بعد شبهة رصد حشرات “بق” على متن باخرة مسافرين قادمة من ميناء مارسيليا بفرنسا .

واجتاحت، خلال الأيام القليلة الماضية، حشرة “البق” كافة وسائل النقل في العاصمة الفرنسية باريس، وبعض المحلات التجارية، وفنادق وحتى القاعات السينمائية؛ فيما تسابق السلطات الفرنسية الزمن، من أجل الحد من انتشار هذه الحشرة المضرة، خصوصا وأنها على أبواب تنظيم الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وكشفت صحيفة “لوبارزيان”، عن وجود حشرات “البق” في القطار فائق السرعة “تي جي في” الذي يربط بين العاصمة ومدينة مارسيليا، وذلك وفق ما وثقه أحد الركاب خلال مقطع فيديو.

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