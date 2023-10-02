صرف أكثر من 8000 معاش لفائدة متقاعدي قطاع التربية

2023-10-02 / 21:20
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هبة بريس _ الرباط

أعلن الصندوق المغربي للتقاعد، اليوم الإثنين، عن صرف أكثر من 8000 معاش لفائدة المتقاعدين الجدد التابعين لقطاع التربية والتعليم برسم سنة 2023.

وأوضح الصندوق، في بلاغ صحفي، أن “عملية تخويل المعاشات لفائدة المتقاعدين الجدد التابعين لقطاع التربية والتعليم برسم سنة 2023 قد تمت بنجاح، حيث تم صرف أكثر من 8000 معاش لفائدة المنخرطين الذين أحيلوا على التقاعد في 31 غشت 2023، لبلوغهم حد السن أو بناء على طلب منهم، أي بمعدل إنجاز ناهز 99 بالمائة”.

وأضاف أنه بفضل هذا الأداء، الذي يعد ثمرة التنسيق الجيد بين الصندوق ومصالح قطاع التربية والتعليم، تمكن هؤلاء المتقاعدين الجدد من استلام معاشاتهم في الشهر الموالي لتاريخ حذفهم من الأسلاك دون انقطاع للدخل.

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