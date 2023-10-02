لتجهيز مراكز للرعاية ..”شراكة”بين العصبة المغربية لحماية الطفولة ووزارة الشباب

هبة بريس _ الرباط

ترأست صاحبة السمو الأميرة للازينب، حفل توقيع اتفاقية شراكة بين العصبة المغربية لحماية الطفولة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، يوم الإثنين 2 أكتوبر 2023 بمقر مركز للا مريم للأطفال المحرومين من الأسرة بالرباط.

وتهدف هذه الإتفاقية إلى مساهمة الوزارة في تجهيز أربع مراكز جديدة لرعاية الأطفال المحرومين من الأسرة في كل من وجدة وورزازات وطنجة والجديدة، بمساهمة مالية إجمالية قدرها 15،5 مليون درهم.

ومن المرتقب أن يعطي تجهيز هذه المراكز، دفعة جديدة للأعمال الإجتماعية للعصبة وتمكينها من الرفع من الطاقة الاستيعابية لهياكل التكفل والرعاية بالأطفال في وضعية هشة بالجهات المعنية، تبلغ طاقتها الإجمالية 425 سرير.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0