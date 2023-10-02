جريمة ق___تل بشعة بإقليم تازة

2023-10-02 / 20:27
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ع محياوي _ هبة بريس

شهدت إحدى المقاهي مساء يوم أمس الأحد، بمركز جماعة بوشفاعة بدائرة وادي أمليل التابعة لنفوذ إقليم تازة ، جريمة قتل بشعة ،ذهب ضحيتها شخص جراء تلقيه طعنة على مستوى الصدر حسب مصدر هبة بريس.

و أضاف ذات المصدر، ، أن الجاني لم يكن سوى صهره منفذ هذه الجريمة بسبب مشاكل بينهما . حيث وجه للضحية طعنات بواسطة سكين على مستوى الصدر ،سقط على إثرها مدرجا في دماءه، مما عجل بوفاته قبل وصوله مستعجلات المركز الاستشفائي الإقليمي ابن باجة بمدينة تازة .

و في ظرف وجيز تمكنت عناصر الدرك الملكي بوادي أمليل، من إيقاف الجاني وتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، فيما فتحت تحقيق لمعرفة ظروف وملابسات هذه الجريمة البشعة.

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‫12 تعليقات

  3. لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هل المشاكل العائلية تؤدي إلى ارتكاب الجريمة البشعة والمؤلمة ؟؟؟ أين نحن ذاهبون في هذه الدنيا الفانية لايبقى فيها سوى وجه ربك ذو الجلال والاكرام وحسبنا آلله ونعم الوكيل.

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  4. إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة ولكن يجب على السلطات القضائية ان تأخذ مجراها القانوني تجاه هذآ المجرم الذي تسبب في قتل هذا الشخص يجب تطبيق القانون.

  5. كان عليه ضبط النفس قبل أن يلتجئ إلى قتل هذا الشخص ويذهب ضيحية ، المشاكل لديها حلول لادعي للتسرع وهاهي النتيجة الأول إلى القبر والتاني الى السجن فماذا استفاد ؟؟ حسبنا الله ونعم الوكيل…

  6. كثرت الفتاوى والجرائم والاغتصاب والمناكر والفواحش والنصب ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، يجب تشديد العقوبة عليه بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة..

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  7. اصبحت الفوضى في البلاد لو كنت قاضيا بالمحكمة لحكمت عليه بالاعدام بدون رحمة ولا شفقة حتى يكون عبرة لغيره.

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  8. لو كان الإعدام بالمعرب لكثرت الجرائم البشعة والمؤلمة التي يذهب ضحايا الابرياء حسبنا الله ونعم الوكيل في من سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال الإجرامية..

  9. يلزم لكل حامل السلاح الأبيض عقوبة مستحقة بتشديد أقصى عقوبة ممكنة بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة لأنهم افسدوا البلاد بجرائهم.

  11. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ليس الشديد بالصرعة ، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب) يجب ضبط النفس قبل فوات الاوان..رحم الله هذا الشخص واسكنه فسيح جناته إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  12. كلنا مع الحق والقانون فوق كل شيء هذا الشخص المجرم الذي تسبب في قتل هذا الشخص البرئ يجب محاكمته باقصى سرعة ممكنة بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة..

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