جريمة ق___تل بشعة بإقليم تازة

ع محياوي _ هبة بريس

شهدت إحدى المقاهي مساء يوم أمس الأحد، بمركز جماعة بوشفاعة بدائرة وادي أمليل التابعة لنفوذ إقليم تازة ، جريمة قتل بشعة ،ذهب ضحيتها شخص جراء تلقيه طعنة على مستوى الصدر حسب مصدر هبة بريس.

و أضاف ذات المصدر، ، أن الجاني لم يكن سوى صهره منفذ هذه الجريمة بسبب مشاكل بينهما . حيث وجه للضحية طعنات بواسطة سكين على مستوى الصدر ،سقط على إثرها مدرجا في دماءه، مما عجل بوفاته قبل وصوله مستعجلات المركز الاستشفائي الإقليمي ابن باجة بمدينة تازة .

و في ظرف وجيز تمكنت عناصر الدرك الملكي بوادي أمليل، من إيقاف الجاني وتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، فيما فتحت تحقيق لمعرفة ظروف وملابسات هذه الجريمة البشعة.

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