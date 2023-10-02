السيسي يعلن ترشحه رسميا لولاية ثالثة

هبة بريس _ وكالات

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، نيته الترشح لولاية ثالثة.

وقال السيسي إنه كما حدث قبل عشر سنوات، لم يقدم نفسه لتولي المسؤولية بل “يلبي نداء المصريين”.

ودعا المصريين إلى أن “تكون الانتخابات مفعمة بالحيوية السياسية والتعدد دون تجاوز أو تجريح”، قائلا: “أطلب من كل المصريين أن يشاركوا حتى لو لم يختاروني”.

وردد السيسي دعاء “إن كان يا رب غيري أولى بها مني فوفقه”.

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