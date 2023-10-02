مزور يدعو إلى خلق التكامل التجاري بين الدول العربية

هبة بريس _ و م ع

دعا وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، اليوم الاثنين بمراكش، إلى ضرورة خلق التكامل التجاري بين الدول العربية.

وأوضح مزور، خلال أشغال مؤتمر الأمن الغذائي العربي، المنعقد على مدى يومين، أن الاندماج التجاري العربي يستوجب جوانب مؤسسة أبرزها خلق التقارب على مستوى المعايير.

وأضاف أنه من الضروري العمل المشترك على ضبط الأسعار وبحث سبل الاستثمار والتعاون المشترك لتحقيق المرونة اللازمة على مستوى سلاسل التوزيع بالمنطقة، وكذا تقوية الابتكار والبحث العلمي.

وشدد الوزير أيضا على أهمية تقارب سلاسل التوزيع والتعاون في الصناعة والتحويل، داعيا المشاركين في هذا المؤتمر للعمل معا للخروج بخلاصات ومقترحات ملموسة تهم مجالات التعاون لتعزيز الأمن والسيادة الغذائيين في الوطن العربي.

يشار إلى أن هذه التظاهرة العربية، المنظمة بتعاون بين جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات واتحاد الغرف العربية، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تناقش قضايا الأمن الغذائي بالبلدان العربية من زوايا ومنظورات متنوعة.

ويسعى هذا المؤتمر، الذي يعالج موضوع “الصناعات الغذائية ودورها في تحقيق الأمن الغذائي”، إلى أن يكون فضاء للتفكير وتبادل الآراء، في محاولة للتوصل إلى حلول عملية ومستدامة للتحديات التي تواجه العالم العربي.

وبالموازاة مع المؤتمر، يقام معرض لعرض مختلف الابتكارات والإنجازات في مجال الأمن الغذائي باعتبارها فرصة ثمينة لتعزيز العلاقات بين الفعاليات الوطنية ونظيرتها في العالم العربي بهدف إقامة شراكات قادرة على مواجهة تحديات الأمن الغذائي في الدول العربية

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