لاعبو اتحاد جدة يغادرون ملعب مباراة في إيران بسبب “لافتات سياسية”

2023-10-02 / 18:46
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هبة بريس _ رياضة

رفض لاعبو نادي اتحاد جدة السعودي الدخول إلى أرض ملعب “نقش جهان”، الذي يستضيف مباراة “النمور” مع نادي سباهان أصفهان الإيراني، في دوري أبطال آسيا، مساء الاثنين.

وذكرت قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية أن “الجهاز الإداري وبعض لاعبي الاتحاد هم من أبلغوا مراقب وطاقم حكام المباراة عن الصور واللافتات السياسية وطلبوا إزالتها حتى تقام المباراة في ظروف طبيعية”.

وتداول مغرّدون عبر منصة إكس (تويتر سابقًا) لقطات مصورة تُظهر وجود تمثال لقاسم سليماني في ممر الدخول إلى الملعب.

وذكرت “الإخبارية” أن “مراقب وطاقم حكام اللقاء طلبوا من المسؤولين الإيرانيين إزالة التماثيل واللافتات وتم الرفض من قِبل مسؤولي سباهان الإيراني”.

وأفادت “الإخبارية” أن بعثة اتحاد جدة تتجه إلى المطار في طريقها للعودة إلى السعودية، “اعتراضًا على الممارسات غير المشروعة

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