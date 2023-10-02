“ماكي صال”..على فرنسا الاستفادة من دروس كراهية الأفارقة لها

2023-10-02 / 18:37
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هبة بريس _ متابعة

في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية قال الرئيس السنغالي “ماكي صال” أنه يتوجب على فرنسا الاستفادة من دروس الكراهية المتمثلة في مطالبة بعض شعوب القارة بطرد الجيوش الفرنسية من المنطقة

ذات المتحدث ؛ وفي معرض حديثه حول التواجد الفرنسي بافريقيا دعا باريس إلى التعلم من الأخطاء والمواقف السابقة .

وطالب من الفرنسيين بتقديم أنفسهم بشكل أفضل وصياغة علاقات بطابع جديد مع البلدان الأفريقية

وقال رئيس السنغال ماكي سال ” إن جميع الصراعات التي تشهدها البلدان الأفريقية تتم برعاية ودعم وتمويل خارجي.
وأضاف ، أن التدخلات الخارجية تعمدت عرقلة جهود الاتحاد الأفريقي ومنظمة “إيكواس” الرامية لحل الأزمات داخل القارة”

واستهجن الرئيس السنغالي إبراز النظرة السلبية حول أفريقيا في وقت يمكن فيه ذكر 30 دولة في القارة تسير لديها الأمور على نحو جيد للغاية، ولفت إلى أن نظرة العالم لأفريقيا ليست دائمة إيجابية بعدما مرت بالعبودية ثم الاستعمار والمرحلة التي تلته، وشدد على أن المعركة تتمثل في تغيير هذه النظرة

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‫2 تعليقات

  1. مجرد تساؤل.
    لماذا يرفض المغرب تدخل الإتحاد الإفريقي !!!؟؟؟
    جاء في المقال ما نصه:
    “أن التدخلات الخارجية تعمدت عرقلة جهود الاتحاد الأفريقي ومنظمة “إيكواس” الرامية لحل الأزمات داخل القارة” انتهى الاقتباس
    ليس فقط التدخلات الخارجية التي تعرقل قرارات الإتحاد الإفريقي، بل حتى أعضاؤه وأولهم المغري في قضية الصحراء.
    حيث يرفض تدخل الإتحاد الإفريقي ورفض استقبال جواكيم شيساني، المبعوث الخاص للإتحاد الإفريقي في ملف الصحراء الغربية.

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