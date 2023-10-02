تأجيل محاكمة البرلماني الحيداوي

هبة بريس

قررت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة كل من البرلماني ورئيس فريق أولمبيك أسفي محمد الحيداوي،والصحافي الرياضي عادل العماري، إلى 9 أكتوبر الجاري.

وقررت هيئة الحكم تأجيل المحاكمة بناء على طلب تقدمت به محامية جديدة من أجل إعداد الدفاع في الملف.

وتوبع الحيداوي بتهم محاولة النصب، وبيع تذاكر المباريات بسعر أعلى، وبيع تذاكر المباريات بدون ترخيص، في حين يتابع العماري بتهم بيع تذاكر المباريات بسعر أعلى، وبيع تذاكر المباريات بدون ترخيص، والمشاركة في النصب.

ويعرف أن المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، قد أدانت محمد الحيداوي برلماني التجمع الوطني للأحرار ورئيس فريق أولمبيك آسفي بالحبس النافذ سنة ونصف، مع أداء غرامة مالية قدرها 2000 درهم،

وعن عادل العماري المنشط الإذاعي قضت نفس المحكمة في حق الأخير بـ10 أشهر حبسا نافذا مع أداء غرامة مالية قدرها 1000 درهم.

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