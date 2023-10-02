بالوتيلي: المغربي عادل تاعرابت أفضل فنيا ومهاريا من نيمار

هبة بريس - وكالات

أدلى المهاجم الدولي الإيطالي السابق ماريو بالوتيلي، بتصريحات مثيرة للجدل خلال استضافته في برنامج بودكاست “Vox to Box” الإيطالي.

وأكد بالوتيلي خلال المقابلة، أن اللاعب المغربي عادل تاعرابت، الذي يدافع حاليا عن ألوان نادي النصر الإماراتي، أفضل في الجانب الفني والمهاري من النجم البرازيلي نيمار المحترف في نادي الهلال السعودي.

وأوضح نجم ميلان وليفربول وإنتر السابق: “تاعرابت بالنسبة لي أقوى من نيمار فنيا.. نيمار ظاهرة حقاً، فهو قوي للغاية، لا يمكننا مقارنتهما بالطبع، لكن إذا تحدثنا فقط عن الجانب الفني والمهاري فإن تاعرابت أفضل من نيمار”.

وقبل انضمامه للنصر الإماراتي في العام 2022، سبق لتاعرابت البالغ عمره 34 عاما، التألق في صفوف أندية عريقة على غرار توتنهام، كوينز بارك رينجرز، ميلان، وبنفيكا، لكن النجم المغربي لم يفرض اسمه في عالم الساحرة المستديرة لعدم انضباطه وتذبذب مستواه.

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