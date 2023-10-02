الملك يستقبل عددا من السفراء الأجانب بالقصر الملكي بالرباط
استقبل جلالة الملك محمد السادس، يومه الإثنين، بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الأجانب، الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة
ويتعلق الأمر بكل من:
-السيد ياسبير كاميرسغراد سفير مملكة الدانمارك
-السيد عبد الله بن ثامر محمد ثاني آل ثاني سفير دولة قطر
-السيد محمد إلياسة يحايا سفير جمهورية القمر المتحدة
-السيد خوسي ريناتو سالازار أكوسطا سفير جمهورية كولومبيا
-السيد محمد دوهور هيرسي سفير جمهورية جيبوتي
-السيد هيدياكي كوراميتسو سفير امبراطورية اليابان
-السيد إساياس غوتا سيفو سفير جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية
-السيد روبيرت دولغر سفير جمهورية ألمانيا الفدرالية
-السيد فيكتور هيغو رامون بانياغوا فريتيس سفير جمهورية البارغواي
-السيد سالاد علي ابراهيم سفير جمهورية الصومال الفدرالية
-السيدة مودة عمر حاج التوم البدوي سفيرة جمهورية السودان
-السيد فلاديمير بايباكوف سفير روسيا الاتحادية
-السيد توماس أنطونيو غوارديا ويليامسون سفير جمهورية بنما
-السيد ناموري تراوري سفير جمهورية غينيا
حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي
15 تعليقات
السيد خوسي ريناتو سالازار أكوسطا سفير جمهورية كولومبيا
ربما من أهمهم السيد عبد الله بن ثامر محمد ثاني آل ثاني سفير دولة قطر
مرحبا بالجميع
اعانكم الله على صلح البلاد والعباد
اللهم اهدي ملكنا طريق الصحيح واحسن خاتمته
كلهم سفراء لهم كفاءات عالية يستحقون التقدير والاحترام ، اطال الله في عمر ملكنا الغالي محمد السادس نصره الله وايده وسدد خطاه وابعد عنه كل سوء ومكروه يصيبه.
ملكنا تاج فوق رؤوسنا وهو ملك القلوب ومحبوب لدى العالم بأكمله نرفع أحر الشكر والتقدير والاحترام حفظه الله ورعاه، فمرحبا لهؤلاء السفراء نتمنوا ان يكونوا في حسن الظن.
صراحة وبكل فخر نفتخر بملكنا وسيادتنا وشعبنا فأهلا وسهلا بالسفراء الجدد الذين قدموا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين لبلدانهم بالمملكة المغربية..
كان استقبال مميز جدا وكان اهتمام كبير من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده وسدد خطاه للسفراء الأجانب الجدد نتمنى لهم مسيرة حاشدة بالعطاء والمجهود..
نتمنى لهؤلاء السفراء الأجانب أن يكونوا في المستوى المطلوب وأن يكونوا في حسن الظن. كما نتمنى لهم التوفيق والسداد والنجاح في مهامهم .
وفق الله ملكنا الغالي دائما سباقا للخير ورزقه الصحة والعافية واطال في عمره والمزيد والمزيد من العطاء والمجهودات لسفراء الأجانب.
بكل بساطة ليدنا ملك محبوب وملك رائع ومميز جدا اللهم دوم العز والنصر والصحة والراحة والافراح والمسرات والتوفيق والتفوق باستمرار على بلدنا المحبوب شعبا وملكا.
نرحب بالسفراء الجدد الذين قدموا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده أوراق اعتمادعم نتمنى أن يكونوا قد المسؤولية بكل مصداقية وشفافية.
من خلال استقبالهم من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده وسدد خطاه وابعد عنه كل سوء ومكروه يصيبه يتضح انهم سفراء في المستوى المطلوب وفقهم الله على مهامهم ومسؤولياتهم تجاه دولهم بالمملكة المغربية..
بكل فخر وشرف للمغاربة نفتخر بملكنا وسيادتنا وشعبنا فمرحبا بالسفراء الجدد الأجانب.