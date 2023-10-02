مرة أخرى.. أسعار المحروقات تسجل ارتفاعا جديدا

هبة بريس

استيقظ المغاربة، اليوم الاثنين، على ارتفاع جديد في أسعار المحروقات.

وتفاجأ مواطنون بارتفاع أسعار الكازوال والبنزين بكافة المحطات بمختلف مدن المملكة.

وارتفعت أسعار الكازوال بأزيد من 50 سنتيما حيث وصلت في معظم المحطات إلى سعر 14.10 درهما، في حين تجاوزت أسعار البنزين 15.50 درهما.

وفي هذا الصدد، عبر مواطنون عن سخطهم بسبب هذه الارتفاعات المتتالية، معلقين بالقول “كالعادة الزيادة بالعرام والنقصان بالغرام”، لافتين أن هذه الزيادات تؤثر سلبا على قدرتهم الشرائية.

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