مرة أخرى.. أسعار المحروقات تسجل ارتفاعا جديدا
هبة بريس
استيقظ المغاربة، اليوم الاثنين، على ارتفاع جديد في أسعار المحروقات.
وتفاجأ مواطنون بارتفاع أسعار الكازوال والبنزين بكافة المحطات بمختلف مدن المملكة.
وارتفعت أسعار الكازوال بأزيد من 50 سنتيما حيث وصلت في معظم المحطات إلى سعر 14.10 درهما، في حين تجاوزت أسعار البنزين 15.50 درهما.
وفي هذا الصدد، عبر مواطنون عن سخطهم بسبب هذه الارتفاعات المتتالية، معلقين بالقول “كالعادة الزيادة بالعرام والنقصان بالغرام”، لافتين أن هذه الزيادات تؤثر سلبا على قدرتهم الشرائية.
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18 تعليقات
كل ما ساهمت به العصابات المتحكمة من اموال في فاجعة الحوز سيتم استرجاعه على حساب المواطنين
قبحهم الله
لا حول ولاقوة الا بالله
حسبنا الله ونعم الوكيل
مرتفعة وعاد تزيد
ننتظر الانخفاض ليس الارتفاع
لوبي يضحك ويتحكم في 35ملليون مغربي بالزيادات الغير المبررة! لازم من مسيرة زلزالية للحد من هذا النوع من التسيب؟؟
كلما انظر و اسمع مايحدث في المغرب من سرقة للمال العام و فرض قونيين لا تخدم المواطنيين و تخذم الفاسدين و
سجن فاضحي الفساد و مكافئة الفاسد بمناصب عليا اتسائل هل نحن شعب حقا ام عبيد لا يعرفون سوى الشكوى
والله العظيم هذآ منكر في حق المواطن المغربي البسيط الذي يتقضى أجور بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية وهاانتم الآن تفاجؤون المواطن في زيادة المحروقات ألا تراعون المعاناة التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً.
الشعب المغربي لم يحرك ساكنا ولم يتكلم عن حقوقه المشروعة لهذا فالحكومة تفعل ما تشاء لأن الشعب المغربي راضي عن ذالك..
هناك تلاعب في الأسعار وهناك مافيا تحرك الأسعار ولا حسيب ولا رقيب والضحية هو المواطن المغربي …
وأين هو دعم الحكومة تجاه المواطن المغربي البسيط الذي يعيش عتبة لايعلمها سوى الله سبحانه وتعالى اتقوا ربكم والرجوع إليه.
المغرب ولا تستغرب يعني لا تستغربون من الزيادة في أسعار المحروقات غذا ستكون مفاجأة كبرى ترقبوا المزيد والمزيد من هذه الحكومة هههههههههههه.
الصبر نفذ للمواطن ولم يعد يتحمل قراراتكم المفاجأة ولا ندري أين سيصلون بنا لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يجب على المواطنين المغاربة أن يقوموا بوقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان لوقف هذه المهزلة والابتزازات والاستغلال حتى يجد حلا مناسبا يرضي الجميع..
يجب مقاطعة محطات الوقود والكل يمشي على رجليه ولا يستعمل سيارته حتى تتراجع الحكومة عن قرارها بشأن الزيادات المهولة في اسعار المحروقات.
كنا ننتظر الانخفاض ولكن للاسف الشديد كما يقال المثل المغربي ( ما قد ه الفيل وزادوه الفيلة.. هههههههههههه
نطالب من الشعب المغربي أن يقاطعوا على الفور المحطات البنزين بصفة عامة ..
لا حول ولا قوة إلا بالله ،بزاف هادشي.