من منتصف الملعب.. لاعب يسجل أغرب ركلة ترجيح في التاريخ

هبة بريس - وكالات

تعد ركلات الجزاء وضربات الترجيح من أكثر اللحظات إثارة في عالم كرة القدم، إذ يتوجب على منفذيها امتلاك أعصاب فولاذية واختيار زاوية التسديد بإتقان حتي ينجحوا في ترجمة الركلة إلى هدف.

وتختلف طرق تسديد ركلات الجزاء والترجيح والتعامل مع هذا الموقف من لاعب إلى الآخر، سواء أكان الأمر يتعلق بنوع الاستعدادات التي قد يقوم بها اللاعبون أو أي طقوس قد يتبعونها قبل تنفيذ الركلة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، فيديو للاعب سنغالي يصوب ركلة ترجيح يمكن أن يطلق عليها بأنها أغرب ضربة ترجيح في تاريخ كرة القدم، بحسب ما ذكره موقع “givemesport”، اليوم الاثنين.

وللوهلة الأولى، يبدو كل شيء طبيعيا، حيث كان اللاعب السنغالي يتهيأ لتسديد الركلة قبل أن يعطيه الحكم إشارة تنفيذها، ولكن بدلا من مجرد تسديد الكرة في تجاه المرمى، استدار اللاعب وتوجه ببطء نحو مرماه، وواصل المشي حتى حافة دائرة المنتصف قبل أن يستدير ويعود إلى مرمى الخصم مرة أخرى.

وسار اللاعب السنغالي مرة أخرى ببطء في الملعب، وهذه المرة باتجاه الكرة، وعندما اقترب من منطقة الجزاء، بدأ بالركض قبل أن ينفذ ركلة الترجيح في النهاية على طريقة “بانينكا”، ويسكنها الشباك، ثم ذهب نحو الحارس لمصافحته.

ومعروف أن طريقة “بانينكا” في تسديد ركلات الجزاء والترجيح، اقترنت باللاعب التشيكوسلوفاكي السابق أنتونين بانينكا، الذي سجل ركلة الترجيح الشهيرة لمنتخب بلاده في مرمى ألمانيا في نهائي كأس الأمم الأوروبية لعام 1976.

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