منح جائزة نوبل للطب لباحثين ساهما في التوصل للقاح كورونا
هبة بريس - وكالات
مُنحت جائزة نوبل للطب اليوم الاثنين 2 أكتوبر للمجرية كاتالين كاريكو والأميركي درو وايزمان عن اكتشافاتهما في شأن لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال التي شقّت الطريق أمام التوصل إلى اللقاحات المضادة لكوفيد-19.
وأوضحت اللجنة التي تتولى اختيار الفائزين أن الباحثَين أُعطيا الجائزة “لاكتشافاتهما المتعلقة بتعديلات القواعد النووية التي أتاحت التوصل إلى لقاحات فاعلة ضد كوفيد-19 قائمة على الحمض النووي الريبوزي المرسال”.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0