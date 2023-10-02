أمن الرباط يكشف تفاصيل فيديو “تبادل العنف داخل محل تجاري”

هبة بريس

تفاعلت ولاية أمن الرباط، بجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور على شبكات التواصل الاجتماعي، يوثق لجريمة تبادل الضرب والجرح بالسلاح الأبيض بداخل محل تجاري بحي التقدم بالرباط.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، أن الأمر يتعلق بخلاف عرضي تطور إلى تبادل الضرب والجرح بالسلاح الأبيض المفضي لعاهة مستديمة، سبق أن عالجته مصالح الشرطة بمنطقة أمن التقدم السويسي بمدينة الرباط خلال شهر غشت المنصرم، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة حينه عن توقيف ستة أشخاص من المشاركين في هذه القضية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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