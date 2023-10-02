بـشرط جزائي بلغ مليار يورو.. برشلونة يجدد عقد لامين يامال

2023-10-02 / 14:45
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هبة بريس - وكالات

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الإثنين، تجديد عقد لاعبه الشاب لامين يامال بشكل رسمي حتى صيف 2026.

وقال نادي برشلونة في بيان رسمي: “توصل نادي برشلونة ولامين يامال إلى اتفاق بشأن عقد جديد يربط اللاعب بالنادي حتى 30 يونيو 2026، مع تحديد الشرط الجزائي بمبلغ مليار يورو”.

وأضاف: “تم توقيع العقود صباح يوم الإثنين، في حدث حضره رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، والنائب الأول للرئيس رافا يوستي، والمدير المسؤول عن كرة القدم للشباب جوان سولير والمدير الرياضي أندرسون لويس دي سوزا “ديكو.

وأصبح المهاجم الشاب مؤهلًا لتوقيع أول عقد احترافي له، بعد أن بلغ 16 عامًا خلال هذا الصيف

ووقع يامال على عقد مع برشلونة يمتد لثلاث سنوات حتى عام 2026، وهو الحد الأقصى المسموح به للاعبين دون السن القانونية وفقًا للوائح.

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