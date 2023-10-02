أنجزته “لجنة6+6”.. “النواب” الليبي يوافق على قانوني انتخاب الرئيس ومجلس الأمة

هبة بريس - وكالات

وافق مجلس النواب الليبي، اليوم الإثنين، بالإجماع على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة الذي أنجزته لجنة (6+6) وفق ما أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق.

وبدوره اعتبر رئيس المجلس عقيلة صالح أن “القانون راعى كل الاعتبارات، والظروف التي تمر بها البلاد وحقق المساواة في ممارسة العمل السياسي”.

وأعرب عن شكره للجنة (6+6) المختصة بإقرار قوانين الانتخابات على إنجاز هذا العمل، مشيرا أنه أساس لتوحيد السلطة في البلاد ويحقق رغبة الليبيين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0