الأمن يكشف حقيقة اختطاف طفل من طرف عصابة ملثمة بواد زم

2023-10-02 / 13:44
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هبة بريس

تفاعلت ولاية أمن بني ملال، بسرعة وجدية، مع تدوينات منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم بشكل تضليلي “تعرض طفل للاختطاف من طرف عصابة ملثمة” على مستوى مدينة واد زم.

وتفنيدا لهذه الادعاءات، تؤكد ولاية أمن بني ملال أن المفوضية الجهوية للشرطة بواد زم لم تسجل نهائيا أية شكاية أو وشاية أو بلاغ بخصوص أية واقعة اختطاف أو اختفاء بخلفية إجرامية، وفي المقابل أوضحت التحريات المنجزة على ضوء هذه التدوينة أن الأمر يتعلق في حقيقته بطفل قاصر عمد، يوم 30 شتنبر المنصرم، إلى اختلاق سيناريو اختطافه بعدما عاد متأخرا إلى منزل عائلته.

وإذ توضح ولاية أمن بني ملال حقيقة هذا الخبر الزائف الذي يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين، فإنها تؤكد في المقابل أن الأبحاث جارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ترويج هذه الأخبار الكاذبة.

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