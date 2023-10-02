برمجة نزال بدري هاري المؤجل والتبرع بعائداته لضحايا الزلزال
هبة بريس
أعلنت شركة “غلوري” للكيك بوكسينغ عن برمجة تاريخ لنزال البطل المغربي بدر هاري، الذي كان مقررا الشهر الماضي في باريس، قبل أن ينسحب تضامنا مع ضحايا زلزال الحوز.
وأفادت الشركة، أن النزال المنتظر سيكون يوم 7 أكتوبر الجاري، كما سيتم الإعلان عن بث مباشر مجاني رسمي عبر موقع “يوتيب” للجماهير المغربية لمشاهدة وتشجيع بدر هاري وسعيه للتأهل إلى سباق الجائزة الكبرى GLORY.
بالإضافة إلى ذلك، التزمت GLORY بالتبرع بأرباح GLORY 88 لمساعدة المتضررين من الزلزال، مشيرة إلى أن “الصندوق المغربي لإغاثة ضحايا زلزال الأطلس الكبير” و”جمعية يلا نتعاونوا ” هما المؤسستان الخيريتان اللتان تم اختيارهما لتلقي التبرعات.
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12 تعليقات
ماشاءالله
هاد ضحايا الزلزال فين مساكن عانوهوم
اللهم اجعلها له في ميزان حسناته..
بادرة طيبة التي قام بها بدر هاري..
نرجو من الله ان يحفظك ويسعدك ويوفقك يارب العالمين لهد البطل بدر هاري..
بالتوفيق للبطل المغربي ان شاءالله..
شخصية قوية اللهم بارك وتيقة في النفس .العقل السليم في الجسم السليم بدر هاري أسطورة لن تتكرر ..
بالتوفيق للكابتن بدر نتأمل من أول نزال تقضي على خصمك بالضربة القاضية…
توالت خساراته مؤخرا.نرجو ان يكسر الحاجز هذه المرة للخروج من عالم الكيك بوكسينغ مرفوع الراس..
بالتوفيق للبطل العالمي هاري..
النتائج الرياضية سواء كانت ربح أو خسارة أو تعادل تناقش بروح رياضية ونقد رياضي محترف والرياضة عموماً للمنافسة الشريفة…
بدر هاري بطل كبير وسيطر في سنوات مجده..