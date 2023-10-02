برمجة نزال بدري هاري المؤجل والتبرع بعائداته لضحايا الزلزال

هبة بريس

أعلنت شركة “غلوري” للكيك بوكسينغ عن برمجة تاريخ لنزال البطل المغربي بدر هاري، الذي كان مقررا الشهر الماضي في باريس، قبل أن ينسحب تضامنا مع ضحايا زلزال الحوز.

وأفادت الشركة، أن النزال المنتظر سيكون يوم 7 أكتوبر الجاري، كما سيتم الإعلان عن بث مباشر مجاني رسمي عبر موقع “يوتيب” للجماهير المغربية لمشاهدة وتشجيع بدر هاري وسعيه للتأهل إلى سباق الجائزة الكبرى GLORY.

بالإضافة إلى ذلك، التزمت GLORY بالتبرع بأرباح GLORY 88 لمساعدة المتضررين من الزلزال، مشيرة إلى أن “الصندوق المغربي لإغاثة ضحايا زلزال الأطلس الكبير” و”جمعية يلا نتعاونوا ” هما المؤسستان الخيريتان اللتان تم اختيارهما لتلقي التبرعات.

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