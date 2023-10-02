الاتحاد الغامبي: تنظيم “كان 2025” بالمغرب تطور إيجابي جدا ومستحق

هبة بريس

أشادت غامبيا بفوز المغرب باحتضان منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (كان 2025 ).

وذكرت صحيفة (ذا ستندار) ان الاتحاد الغامبي لكرة القدم ، هنأ المملكة المغربية بفوزها بشرف تنظيم هذا العرس الكروي الافريقي، مشيرة الى ان رئيس الاتحاد الغامبي لامين كابا باجو، وصف قرار الكاف باستناد تنظيم (كان 2025 ) للمغرب، ب”التطور الإيجابي جدا والمستحق”.

وأضافت نقلا عن لامين كابا باجو أنه ببنياته التحتية ذات الجودة العالية ، ليس هناك بلد يستحق احتضان دورة 2025 من كأس افريقيا للأمم مثل المغرب.

ونوه باجو بالالتفاتة الافريقية للمغرب الذي يواصل منذ سنوات ،فتح ملاعبه وتجهيزاته الرياضية لفائدة المنتخبات الوطنية الافريقية، ومنها غامبيا.

وقال باجو ان مختلف المنتخبات المغربية تواصل تحقيق إنجازات استثنائية خلال البطولات العالمية لكرة القدم، وآخرها انجاز أسود الاطلس الذين أصبحوا أول منتخب افريقي وعربي يصل دور نصف نهائي كأس العالم في قطر، مؤكدا ان هذه الإنجازات هي ثمرة الاستثمارات التي انجزها المغرب على مدار سنوات.

وأشار الى انه يحق للمغرب الافتخار بانجازاته معربا عن يقينه بأن المملكة قادرة على تنظيم حدث كروي استثنائي .

واختارت اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الأربعاء الماضي بإجماع أعضائها، المملكة المغربية لاستضافة النسخة الخامسة والثلاثين من بطولة إفريقيا للأمم التي ستقام سنة 2025 . كما تم اختيار كينيا وتنزانيا وأوغندا لاستضافة نسخة 2027 من البطولة.

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