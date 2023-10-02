مدونة الأسرة نقاش فايسبوكي يسبق قرار التعديلات

محمد منفلوطي_هبة بريس

منذ أن وجه الملك محمد السادس حفظه رسالة إلى رئيس الحكومة، بهدف اطلاق عملية واسعة وشاملة للمشاورات مع كافة المتدخلين سواء القضائية أو الحقوقية أو الجمعوية وفق مقاربة تشاركية استنادا على المبادئ الأساسية والتوجهات الرئيسية التي أطرت إعداد مدونة الأسرة، والتي حدد جلالته مبادئها في خطاب 10 أكتوبر 2003 أمام البرلمان، وخطاب العرش 30 يوليوز 2022، (منذ ذلك الحين)، والفضاء الأزرق يعج بالتدوينات والتأويلات والحوارات والنقاشات وتمرير المغالطات مع استباق الأحداث، منها ما تطرق للتعديلات المرتقبة دون دليل ولا استناد على مراجع دستورية ولا قانونية، علما أن اللجنة المكلفة برفع مقترحات التعديلات برئاسة رئيس الحكومة والمجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، لازالت في طور المشاورات بهدف فتح قنوات التواصل مع كافة المتدخلين تمهيدا لرفع مقترحات التغييرات والتعديلات ووضعها أمام أنظار الملك بصفته أميرا للمؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الصيغة النهائية التي سيتم عرضها على مصادقة البرلمان.

لقد جاء قرار ادخال التعديلات على مدونة الأسرة الحالية حسب نص رسالة جلالة الملك لتعزيز المكاسب على مستوى النهوض بحقوق المرأة، وصون حقوق الأطفال، والحفاظ على كرامة الإنسان، ودعم دولة الحق والقانون، وبناء المجتمع الديمقراطي، وذلك في احترام تام للشريعة الإسلامية والمذهب المالكي وأعراف وتقاليد المجتمع المغربي..لاسيما وان مقتضيات مدونة الأسرة بصيغتها الحالية أصبحت متجاوزة بفعل تطور المجتمع المغربي والقوانين الوطنية.

لقد تضمنت الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة إشارات قوية وتعليمات صارمة للتعامل مع موضوع ادخال التعديلات على مدونة الأسرة على أساس لا يخرج ذلك عن مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، وأن يتم الاعتماد على فضائل الاعتدال، والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية، وتبقى المقولة الشهيرة لجلالته: ” لا يمكننا أن نحل ما حرم الله ولا أن نحرم ما أحله جل وعلا.” خير دليل على ذلك وأكبر ردّ على روايات كل مشكك ومتربص.

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