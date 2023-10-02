إعمار المناطق المنكوبة بزلزال 8 شتنبر.. بين برامج الدولة ورأي الخبراء

ع اللطيف بركة - هبة بريس

تعكف الحكومة المغربية، بشكل آني، على معالجة آثار الزلزال المدمر الذي ضرب بقوة في 8 شتنبر الجاري، كل من الحوز وتارودانت وشيشاوة، من أجل إعادة تهييء ما خلفته هذه الكارثة الطبيعية، برزمة من الإجراءات العملية .

إعمار المناطق المنكوبة وتأهيلها بتخصيص صندوق لجمع التبرعات، فضلا عن تقديم مساعدات فورية للناجين والمتضررين.

– إحداث صندوق خاص

بتعليمات ملكية تم إحداث صندوق خاص بإعادة اعمار الأقاليم المنكوبة اطلق عليه إسم “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”، بعد مصادقة الحكومة على مرسوم حكومي بتاريخ 10 شتنبر الجاري، بإحداث صندوق خاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال، عبر حساب خاص تحت رقم 126 مكن من تلقي المساهمات التطوعية التضامنية للهيئات الخاصة والعمومية، لتحمل النفقات المتعلقة بالبرنامج الطارئ لإعادة التأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة.

ويهدف هذا الصندوق وفق نص المرسوم الذي قدمته الحكومة أمام البرلمان إلى تحمل “النفقات المتعلقة بتشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية على مستوى كل جهة من المملكة من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث والنفقات الأخرى المرتبطة بتدبير آثار هذا الزلزال”.

كما يخصص للتكفل بـ”النفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، خصوصا اليتامى والأشخاص في وضعية هشة، والنفقات المتعلقة بالتكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جرّاء الزلزال لاسيما في ما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية والنفقات المتعلقة بتشجيع الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنية”.

– الدولة المغربية اتبثث جدارتها في تدبير الكوارث بسرعة

عبرت عدد من الدول الصديقة للمملكة ، عن إعجابها من السرعة في تحرك السلطات لمواجهة الكوارث، ولم يكن هذا الاعتراف الدولي بمجهودات المملكة متعلق فقط بزلزال 8 شتنبر، بل أن المغرب تعامل بفضل رؤية الملك محمد السادس، مع جائحة ” كورونا” بنفس السرعة والجدية، وهو ما ساهم في التحكم في الوباء وكذلك الحفاظ على استمرار النشاط الاقتصادي للبلاد.

وحددت الحكومة فترة إعادة الاعمار في المناطق المنكوبة، من أجل تمكين المنكوبين من منازل جديدة، غير أنه طريقة البناء بقيت تثير الجدل، هل سيتم إعادة البناء بالاسمنت المسلح او بمواد أخرى صديقة للبيئة؟؟.

– هل يعتمد المغرب البناء الإيكولوجي في مناطق الزلزال؟

تتسارع الخطى في المغرب من أجل الشروع في عملية إعمار المناطق المتضررة من الزلزال المدمر، وإعادة إيواء السكان الذين فقدوا منازلهم.

وفي انتظار الانتهاء من عملية إحصاء المباني المتضررة وتقييم الأضرار في مختلف المناطق التي ضربها الزلزال، اقترح عدد من الخبراء في المجال المعماري والبيئي تشيد قرى وفق نظام إيكولوجي يحترم خصوصيات المنطقة ويحافظ على البيئة.

وقد أدى الزلزال الذي خلف آلاف الضحايا والجرحى إلى تسجيل خسائر كبيرة في المباني اغلبها هدم بشكل كلي أو جزئي.

وقد وضع المغرب برنامج لإعادة تأهيل المناطق التي ضربها الزلزال في 8 شتنبر الجاري، وذلك بميزانية تقدر بـ12 مليار دولار على مدى 5 سنوات.

– الحفاظ على البيئة وجمالية المباني

وينادي عدد من الخبراء في مجال البيئة بالتوجه في عملية إعمار المناطق المتضررة نحو البناء الإيكولوجي الصديق للبيئة، باستخدام المواد المحلية والعمل على الحفاظ على نمط العيش المستدام للسكان.

ويشكل استخدام مواد المحلية ومراعاة الأسلوب التقليدي في إعادة بناء المنازل الجديدة، رأي أغلب الخبراء في مجال التعمير والبيئة لإعطاء جمالية للمنطقة من جهة والحفاظ على البيئة وتقليل نسب التلوث من جهة أخرى. و مراعاة التراث والتنوع الإيكولوجي الذي كانت تمتاز به المناطق الجبلية قبل الزلزال.

تحفيز التنمية مستدامة على مستوى البيئية الإيكولوجية والمنظومات الغابوية التي تأثرت بالزلزال عند إعداد برامج لتعمير المنطقة.

المحافظة على الخصائص المعمارية المحلية واعتماد بناء إيكولوجي مقاوم للتغيرات المناخية من خلال معالجة مخلفات الزلزال واستعمالها في إعادة البناء.

دعم قطاع السياحة البيئية في المنطقة والدفع بازدهار الأنشطة البيئية للمساهمة في توفير فرص عمل لسكان تلك المناطق.

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– مطلب العدالة المجالية بعد زلزال 8 شتنبر

اثار زلزال الحوز النقاش من جديد حول العدالة المجالية التي نص عليها دستور المملكة، وكانت مطلب هيئات حقوقية وسياسية، وتنكب النخب السياسية الان مع خبراء من عميق النقاش حول هذا الموضوع، من أجل تحديد كيفية تحقيقها، خصوصا أن الزلزال كان سببا مباشرا من أجل إعادة النظر في هذا الملف الاجتماعي، لأن الوضع الان يستدعي ذلك، كما أن صندوق التنمية القروية بميزانيته السنوية طرح بنفسه اسئلة حول ماذا حقق هذا الصندوق المتعلق بتأهيل المجالات القروية .

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