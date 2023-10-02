شخص يهاجم حفل زفاف داخل “خيمة” بـسكين

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن المهدية بالقنيطرة، يوم الأحد فاتح أكتوبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت مصالح الشرطة بمنطقة المهدية قد توصلت بإشعار حول قيام المشتبه فيه باقتحام خيمة تحتضن مناسبة عائلية، وتعريض بعض الحاضرين بها لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض، وذلك لأسباب وخلفيات تعكف حاليا الأبحاث على تحديدها، قبل أن يسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن ضبط المشتبه فيه بعين المكان وحجز السكين المستعمل في ارتكاب هذا الاعتداء.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وخلفيات هذه القضية وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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