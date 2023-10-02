خلال 8 أشهر.. إيرادات السياحة تتجاوز 71 مليار درهم

2023-10-02 / 10:11
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هبة بريس

أفادت معطيات مكتب الصرف بأن إيرادات السفر بلغت ما يعادل 71,36 مليار درهم برسم الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2023، أي بارتفاع نسبته 32,5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضح المكتب في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية أن هذه الإيرادات تخطت المستوى المسجل عند متم غشت 2019 (زهاء 52,69 مليار دهم).

من جانبها، بلغت نفقات السفر، عند نهاية غشت الماضي، حوالي 16,52 مليار درهم. وبذلك، استقر فائض رصيد السفر عند 54,84 مليار درهم، مقابل زائد 42,02 مليون درهم المسجلة عند متم غشت 2022.

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