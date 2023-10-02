المدير التقني الوطني: “نسعى لتطعيم المنتخب ب50 في المائة من لاعبي البطولة”

2023-10-02 / 10:18
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هبة بريس ـ رياضة

نظمت الإدارة التقنية الوطنية اجتماعا ضم المدربين و الأطقم المشرفة على  مختلف المنتخبات الوطنية.

و خلال هذا الإجتماع استعرض المدير التقني الوطني، كريس فان بويفلد، متطلبات كرة القدم الحديثة والاستراتيجية العامة للادارة التقنية الوطنية.

و تطرق فان بويفلد خلال هذا الإجتماع إلى استراتيجية تطوير  ممارسة كرة القدم  التي تنهجها الإدارة التقنية الوطنية و التي ترتكز أساسا على التكوين، التنقيب، مخطط جهوي للتكوين من المراكز الجهوية و مواكبة الأندية.

و ذكر المدير التقني الوطني على أن تفعيل هذه الإستراتيجية يتم تحت إشراف فريق عمل متخصص.

و يتجلى هذا للمخطط طويل المدى إلى تطعيم المنتخب الوطني الأول بنسبة 50 في المائة من اللاعبين الممارسين بالدوريات الأجنبية و 50 في المائة المتبقية تضم لاعبين يمارسون بالبطولة الوطنية.

و خلال هذا الإجتماع قدم روي بيتيرز المسؤول عن التنقيب و كشف المواهب بالإدارة التقنية الوطنية عرضا مفصلا عن فلسفة اللعب التي تتوخى الإدارة التقنية نهجها و متطلباتها التقنية و التكتيكية.

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